أردوغان: الحفاظ على وحدة الأراضي السورية أمرًا أساسيًا بالنسبة لتركيا

وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المنظمات الإرهابية المنتشرة في سوريا تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار البلاد، مشددًا على أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية يُعد أمرًا أساسيًا بالنسبة لتركيا.

وأضاف أردوغان، في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، أن "موضوع الكيان الفيدرالي في سوريا لا يتعدى كونه حلمًا"، مشيرًا إلى أهمية انضواء جميع المجموعات المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع السورية، بما يسهم في تحقيق وحدة البلاد وإنهاء الفوضى.

وفي وقت سابق، أكد "أردوغان"، أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي جهة تحاول المساس باستقرار سوريا، مشيرًا إلى دعم بلاده للحكومة السورية في مواجهة محاولات الفتنة والتقسيم.

وتابع: "نرفض بشكل قاطع تقسيم سوريا بذريعة محاربة الإرهاب، وأي محاولة لإشعال الفوضى ستواجه برد حاسم من أنقرة"، مشددًا على أن هناك جهات تختبر صبر تركيا في الملف السوري.