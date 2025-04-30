السودان يرد على اتهام الإمارات: أبو ظبي تحاول التنصل من مسؤوليتها

وكالات

رد السودان، اليوم الأربعاء، على الاتهامات التي وجهتها له دولة الإمارات، قائلًا إن "حكومة أبوظبي تحاول التنصل من مسؤوليتها عبر اتهام الحكومة السودانية بالوقوف وراء شحنة أسلحة زعمت أنها تعود للقوات المسلحة السودانية".

وأضاف وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، خالد الإعيسر، أن "حكومة أبوظبي تحاول التغطية على دورها في دعم الجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع بحق الشعب السوداني".

وتابع الإعيسر: "حكومة أبوظبي توظف وسائل إعلامها لعرقلة الشكوى التي تقدم بها السودان لمحكمة العدل الدولية بشأن تورطها في تزويد الدعم السريع بالسلاح".

وجاء الرد السوداني، بعدما أعلنت النيابة العامة الإماراتية، الأربعاء، تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من الذخائر والعتاد العسكري، كانت في طريقها إلى الجيش السوداني عبر وسطاء وسماسرة استخدموا طرقاً غير مشروعة لإتمام الصفقة.

وقال النائب العام للإمارات، الدكتور حمد سيف الشامسي، إن الجهات المختصة رصدت نشاطًا مشبوهًا لخلية تورط أفرادها في التوسط والسمسرة بصفقات سلاح، دون أي تراخيص رسمية، مستغلين الأراضي الإماراتية كنقطة عبور.

وأشار إلى أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط كمية ضخمة من الذخائر تقدَّر بنحو 5 ملايين طلقة من نوع "جيرانوف" عيار (62×54.7) داخل طائرة خاصة هبطت في أحد مطارات الدولة، كما تم العثور على جزء من عائدات الصفقة بحوزة متهمين داخل فندق.