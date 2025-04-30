"الحرية لفلسطين" و "مجرم حرب".. محتجون يطاردون بن غفير في أمريكا (فيديو)

وكالات

طارد مؤيدون لفلسطين، أمس الثلاثاء، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير خلال زيارته الولايات المتحدة، داخل مبنى الكونجرس الأمريكي.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها المؤيدون وهم يصرخون في وجه بن غفير ويطاردونه، واصفين إياه بـ"مجرم الحرب"، محملينه مسؤولية استشهاد مئات من العائلات والأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.

نشطاء يواجهون المتطرف بن غفير في ممرات الكونغرس الأمريكي. المضحك أن بن غفير لا يجيد بالإنجليزية سوى كلمة "إرهـ.ـابي".. pic.twitter.com/FDfYK3rA6f — مفتاح (@keymiftah79) April 29, 2025

وقالت إحدى المحتجات مخاطبة الوزير اليميني الإسرائيلي المتطرف: "قاتل للأطفال.. مجرم حرب.. أنت قتلت عائلتي في غزة".

أروقة الكونغرس كانت أشبه بالحدائق الخلفية للمسؤولين الصهـ ـاينة، يتبخترون فيها دون أن يجرؤ أحد على التفوه بكلمة، أما الآن فقد اختلفت الأمور.. شاهدوا كيف أُهين مجرم الحرب بن غفير في الكونغرس. pic.twitter.com/1YvijwwvJT — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) April 29, 2025

كما هتف المحتجون بعبارة "فلسطين حرة.. فلسطين حرة"، مكررينها مرارًا.

وبدروه، وصف بن غفير، الذي كان محاطًا بمرافقين وحراس شخصيين، المحتجين بـ"الإرهابين"، قائلًا: "اذهبوا من هنا.. اذهبوا من هنا.. أنتم إرهابيون.. أنتم إرهابيون".

ووصل الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي، في أول زيارة له كوزير منذ تسلمه مهامه نهاية عام 2022.

ولم تسمح إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بزيارة بن غفير (زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف)، وقاطعته بسبب مواقفه المعارضة للسلام والداعية للحرب ولتهجير الفلسطينيين وتجويعهم ومحاصرتهم، وإقامة مستوطنات بقطاع غزة بعد احتلاله.