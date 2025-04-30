إعلان

"الحرية لفلسطين" و "مجرم حرب".. محتجون يطاردون بن غفير في أمريكا (فيديو)

04:03 م الأربعاء 30 أبريل 2025

بن غفير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

طارد مؤيدون لفلسطين، أمس الثلاثاء، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير خلال زيارته الولايات المتحدة، داخل مبنى الكونجرس الأمريكي.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها المؤيدون وهم يصرخون في وجه بن غفير ويطاردونه، واصفين إياه بـ"مجرم الحرب"، محملينه مسؤولية استشهاد مئات من العائلات والأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت إحدى المحتجات مخاطبة الوزير اليميني الإسرائيلي المتطرف: "قاتل للأطفال.. مجرم حرب.. أنت قتلت عائلتي في غزة".

كما هتف المحتجون بعبارة "فلسطين حرة.. فلسطين حرة"، مكررينها مرارًا.

وبدروه، وصف بن غفير، الذي كان محاطًا بمرافقين وحراس شخصيين، المحتجين بـ"الإرهابين"، قائلًا: "اذهبوا من هنا.. اذهبوا من هنا.. أنتم إرهابيون.. أنتم إرهابيون".

ووصل الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي، في أول زيارة له كوزير منذ تسلمه مهامه نهاية عام 2022.

ولم تسمح إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بزيارة بن غفير (زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف)، وقاطعته بسبب مواقفه المعارضة للسلام والداعية للحرب ولتهجير الفلسطينيين وتجويعهم ومحاصرتهم، وإقامة مستوطنات بقطاع غزة بعد احتلاله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بن غفير طرد بن غفير أمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لا تخرج إلا للضرورة.. 7 نصائح مهمة عاجلة من وزارة الصحة لمواجهة العاصفة الترابية
عاصفة ترابية "عنيفة" تضرب مصر الأربعاء.. تحذيرات عاجلة وتعطيل للدراسة (تغطية خاصة)