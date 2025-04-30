هجوم صحنايا.. إسرائيل تواصل شن هجماتها على سوريا

(وكالات)

أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية نفذت هجومين جويين بواسطة الطائرات المسيرة ضد ما زعمت أنها "مجموعة مسلحة في منطقة صحنايا، كانوا يخططون لاستهداف الدروز في المنطقة".

وزعم المصدر، أن هذه الهجمات تأتي في إطار جهود إسرائيل لحماية الدروز من أي تهديدات.

وقالت السلطات السورية في ريف دمشق، إن مجموعات مسلحة تابعة لياسر أبو عمار قامت بغدر قوات الأمن العام في المنطقة، حيث كانت تلك القوات قد دخلت إلى أشرفية صحنايا للقبض على أفراد المجموعة.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية السورية، أن الطائرات الإسرائيلية نفذت قصفًا جويًا استهدف تجمعًا أمنيًا على أطراف صحنايا، ما أسفر عن مقتل عنصر أمن سوري وإصابة آخرين. وأوضح المصدر أن هذا القصف يُعد الهجوم الإسرائيلي الثاني منذ صباح اليوم على مواقع أمنية في المنطقة.

وفي حادث آخر، أفادت منظمة الهلال الأحمر السوري عن إصابة أحد متطوعيها أثناء أداء مهمته الإنسانية في ريف دمشق، حيث تضررت أيضًا سيارة الإسعاف الخاصة بالمنظمة.

وصرح مدير مديرية الأمن العام في ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، لوكالة "سانا"، بأن قوات الأمن قد بدأت عمليات تمشيط موسعة في منطقة أشرفية صحنايا، بهدف إلقاء القبض على العناصر المسلحة التي كانت وراء الهجمات الأخيرة. كما أضاف أنه تم القبض على عدد من المشتبه بهم، وأن العملية مستمرة.

من جانبها، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن الهجمات ضد المسلحين في صحنايا جاءت بناء على تعليمات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بذريعة حماية الدروز في سوريا.