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إسرائيل تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق القدس

03:49 م الأربعاء 30 أبريل 2025

حرائق القدس

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية حالة طوارئ وطنية، مطالبة مساعدة الجيش لقوات الإطفاء من أجل التعامل مع الحرائق.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، رئيس الأركان إيال زامير ببذل جهود لمساندة فرق الإطفاء في التعامل مع الحرائق بجبال القدس، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وقال كاتس، إنه تم استدعاء طائرات من سلاح الجو للمساهمة في إخماد الحرائق المندلعة في جبال القدس، مضيفًا "نعيش حالة طوارئ قومية ويجب بذل كل الجهود الممكنة للإنقاذ والسيطرة على الحرائق".

وذكرت القناة 12، أن وزارة الدفاع دعت العائلات لعدم الوصول إلى المقابر العسكرية لإحياء يوم الذكرى بسبب الحرائق في جبال القدس، مشيرة إلى أن 10 طائرات ومروحيتا إطفاء تعمل على إطفاء الحرائق.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بوقوع 12 مصابًا بحالات اختناق بسبب الحرائق المندلعة في القدس والإسعاف الإسرائيلي يرفع حالة التأهب.

وأعلنت سلطات الإطفاء الإسرائيلية، اليوم، التعبئة لطواقم الإطفاء، والدفع بطائرات إضافية لإخماد الحرائق في جبال القدس، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.

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