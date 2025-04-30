تل أبيب: اعتقال مسلح حاول اقتحام السفارة الإسرائيلية في لندن

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن مسلحًا حاول اقتحام السفارة الإسرائيلية في العاصمة البريطانية لندن، لتنفيذ هجوم، وتم اعتقاله من دون أضرار.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن الخارجية الإسرائيلية، أن "رجلًا مسلحًا بسكين حاول اقتحام السفارة الإسرائيلية في لندن، اليوم الإثنين، بقصد تنفيذ هجوم".

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية، أن قوات الأمن المحلية ألقت القبض على المهاجم، وأن جميع موظفي السفارة آمنون ولم يلحق أي ضرر بالسفارة.