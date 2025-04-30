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12 مصابًا بحالات اختناق بحرائق القدس.. وإسرائيل تطلب المساعدة من دول أوروبية

02:55 م الأربعاء 30 أبريل 2025

حرائق القدس

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وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بوقوع 12 مصابًا بحالات اختناق بسبب الحرائق المندلعة في القدس والإسعاف الإسرائيلي يرفع حالة التأهب.

وفي سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جهاز الإطفاء الإسرائيلي رفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى بسبب تواصل اندلاع الحرائق في القدس.

وذكرت الهيئة، أن إسرائيل توجهت إلى قبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا بطلب للحصول على طائرات إطفاء حرائق.

وأعلنت سلطات الإطفاء الإسرائيلية، اليوم، التعبئة لطواقم الإطفاء، والدفع بطائرات إضافية لإخماد الحرائق في جبال القدس، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أفادت قبيل ذلك بإجلاء سكان "نفيه شالوم" بعد اندلاع حرائق واسعة في جبال القدس.

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حرائق القدس إسرائيل الإسعاف الإسرائيلي
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