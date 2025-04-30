نتنياهو: إسرائيل تحارب من رفح حتى جبل الشيخ في سوريا

(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يشن عمليات عسكرية متزامنة تمتد من مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى منطقة جبل الشيخ في جنوب سوريا، مؤكداً أن إسرائيل تخوض معركة متعددة الجبهات لم يكن خصومها يتوقعونها.

وأضاف نتنياهو، خلال كلمته بالقدس، أن العمليات العسكرية ستستمر بلا هوادة حتى "إعادة جميع الأسرى وتدمير حركة حماس بشكل كامل"، قائلا: "لن نتردد في تحقيق هذه الأهداف مهما كلف الأمر".

وأكد نتنياهو، في تصريحاته، أن تل أبيب ستستمر في حربها، قائلًا: "سنقاتل حتى النصر عبر جيشنا الإسرائيلي، ولن نتراجع عن أهدافنا".