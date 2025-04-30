إندونيسيا من العدل الدولية: نرفض تهجير الفلسطينيين ونطالب إسرائيل بوقف أعمالها العدائية

وكالات

اعتبر وزير الخارجية الإندونيسي سو جيونو، أن طلب رأي محكمة العدل الدولية في مراجعة واجبات إسرائيل تجاه القانون الدولي "قانوني"، وعلى إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية.

وقال سو جيونو، اليوم الأربعاء أمام محكمة العدل الدولية، إنه على إسرائيل الموافقة على أدوار المنظمات الأممية ومن بينها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، واحترام الحصانة الممنوحة للوكالة وموظفيها في الأراضي المحتلة.

وأضاف "على إسرائيل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية ووقف الهجمات والأعمال العدائية ضد الفلسطينيين"، مؤكدًا أن حماية حقوق الإنسان لا تتوقف في حال النزاعات المسلحة ومن واجب تل أبيب الالتزام بذلك.

وشدد وزير الخارجية الإندونيسي في إفادته أمام المحكمة، على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبًا إسرائيل بإدخال المساعدات للأراضي المحتلة بموجب المواثيق الدولية.

وذكر أنه على إسرائيل التعاون مع الهيئات والوكالات الدولية لتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، موضحًا أن إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية ولا تتعاون مع الهيئات الأممية وتسهم في حدوث أسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن.

وتابع وزير خارجية إندونيسيا: "العقوبات الجماعية ممنوعة بموجب القوانين الدولية وإسرائيل تحاصر القطاع بالكامل وتتهم الفلسطينيين كلهم دون تفرقة"، محذرًا من أن الممارسات الإسرائيلية تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أول أمس الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى يوم الجمعة المقبل، وسيستمع قضاة المحكمة لمداخلات نحو 40 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.