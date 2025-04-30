الحوثيون: غارة للعدو الأمريكي على مديرية السيل باليمن

وكالات

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، بشنّ الطيران الأمريكي غارة على مديرية السيل في محافظة الجوف اليمنية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش البريطاني أنه شن بالاشتراك مع الجيش الأمريكي ضربة جوية على اليمن استهدفت منشأة لإنتاج طائرات مسيرة تابعة للحوثيين.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، إن المنشأة المستهدفة تبعد نحو 25 كيلومترًا جنوب العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن الضربة نفذت ليلًا بواسطة مقاتلات تايفون بريطانية، إذ استهدفت مجموعة مبانٍ يستخدمها الحوثيون لتصنيع طائرات مسيرة من النوع المستخدم في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتشن الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن منذ في 15 مارس الماضي، في محاولة لوقف الهجمات التي تقوم بها الجماعة ضد السفن المرتبطة بإسرائيل بالبحر الأحمر والتي بدأت في نوفمبر 2023، في إطار التضامن مع قطاع غزة.