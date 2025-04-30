روسيا: تسوية الصراع يجب أن تتم مع أوكرانيا وليس أمريكا

وكالات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، إن تسوية الصراع يجب أن تتم مع أوكرانيا وليس الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن بلاده تثمن الجهود الأمريكية لتحقيق تسوية سلمية، إلا أن الصراع في أوكرانيا معقد للغاية ولا يمكن حله بشكل فوري.

وأكد بيسكوف، أن روسيا يجب أن تحقق أهدافها في أوكرانيا "ومن الأفضل أن يتم ذلك عبر الطرق السلمية"، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الجهود الدبلوماسية لحل النزاع مع كييف.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، "نعمل بشكل مكثف مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا"، لافتًا إلى أن روسيا لم تسمع بعد أي إشارات من كييف بشأن الاستعداد للحوار مع موسكو دون شروط مسبقة.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام، معتبرًا أنه "تخلى عن حلمه" بالاستيلاء على أوكرانيا.