فرنسا من العدل الدولية: ندين منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة

وكالات

ندد ممثل فرنسا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بمنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، وباستهداف العاملين في مجال الإغاثة بالقطاع، مؤكدًا على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ضمن آفاق الحل الوحيد للأزمة وهو حل الدولتين.

وأشار إلى أن من واجب إسرائيل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال الإغاثة الإنسانية، وأن على تل أبيب السماح بنشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بوصفها منظمة تابعة للأمم المتحدة.

وتابع ممثل فرنسا: "وقف تصاريح عمل الأونروا يناقض التزامات إسرائيل السابقة وله تداعيات على أدوار المنظمة الأممية في الأراضي المحتلة"، موضحًا أن عمل الوكالة ملزم بموجب تشريعات الأمم المتحدة ولا يمكن نقضه من طرف واحد.

وذكر أن إسرائيل عليها واجب احترام اتفاقية جنيف ولا يمكنها التملص من إلزامية إدخال المساعدات الضرورية للمدنيين، مشددًا على ضرورة أن تقبل إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "ولا يمكنها التملص من هذا الالتزام".

وقال ممثل فرنسا أمام المحكمة، إنه على إسرائيل السماح بعمل المنظمات الإنسانية والأونروا هي الجهة المخولة بتقديم المساعدات في قطاع غزة.

وأفاد بأنه تم قتل أكثر من 400 عامل في الإغاثة الإنسانية بقطاع غزة، مطالبًا بحماية عمال الإغاثة وأن تقوم إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع وتسهيل عمل العاملين في مجال الإغاثة.

وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أول أمس الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى يوم الجمعة المقبل، وسيستمع قضاة المحكمة لمداخلات نحو 40 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.