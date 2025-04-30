تعبئة للإطفاء وطائرات إضافية لإخماد حرائق بالقدس (فيديو)

وكالات

أعلنت سلطات الإطفاء الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التعبئة لطواقم الإطفاء، والدفع بطائرات إضافية لإخماد الحرائق في جبال القدس، وفق ما قالته القناة 12 الإسرائيلية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أفادت قبيل ذلك بإجلاء سكان "نفيه شالوم" بعد اندلاع حرائق واسعة في جبال القدس.

#فيديو | يديعوت أحرنوت: اندلاع حرائق واسعة في جبال القدس والسلطات تعلن الاستنفار وتدفع بطائرات وطواقم لإخمادها. pic.twitter.com/6lmy6F5vM9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 30, 2025

وجاء ذلك بعد أسبوع واحد على الحرائق الواسعة التي اجتاحت المنطقة. إذ قامت الشرطة الإسرائيلية بعمليات إخلاء في بيدايا وإشتاؤول ومسيلات تسيون وسط إسرائيل بسبب الحرائق.

وذكرت "يديعوت أحرونوت"، آنذاك، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقائد الشرطة وصلا إلى غرفة إدارة العمليات بعد اندلاع حرائق في بلدات وسط إسرائيل.

وأسفرت الحرائق التي اندلعت قرب مدينة القدس إلى إصابة 3 أشخاص، وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أخلت عدة بلدات قريبة من المدينة مع تمدد حرائق غابات بسرعة في المنطقة، وفق ما أفاد به موقع "والا".