الخيانة كلمة السر.. قصة فيديو اقتحام امرأة سيارة تاكسي بالقوة الذي هز سوريا

(وكالات)

علقت شرطة المرور السورية على الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، ويُظهر امرأة تقفز بطريقة غير مألوفة إلى داخل سيارة أجرة من النافذة وسط شوارع العاصمة دمشق.

وفي تصريح نشرته صحيفة "الوطن" السورية، تحدث أحد عناصر شرطة المرور ممن كانوا متواجدين في موقع الحادثة، قائلاً إن ما جرى وقع عند إحدى الإشارات الضوئية في المدينة، حين فوجئ رجال المرور بسيدة تتسلل إلى سيارة أجرة عبر النافذة. ووفقًا لروايته، فقد أوقفت الشرطة سائق السيارة على الفور، وبدأت التحقيق في ملابسات ما حدث.

وأوضح الشرطي أن السيدة كشفت لهم أنها كانت تطارد زوجها بعد أن ضبطته مع امرأة أخرى، وحين حاولت الصعود إلى السيارة التي كان يستقلها، رفض الزوج فتح الباب لها وطلب من السائق تجاهلها، مما دفعها إلى اللجوء لما وصفته بـ"الخيار الأخير" وهو القفز من النافذة.

وبعد الحادثة، أحيل الطرفان إلى أحد أقسام الشرطة لمعالجة الخلاف العائلي بعيدًا عن الشارع، وفق ما أفادت به السلطات.