روسيا أمام العدل الدولية: إجراءات إسرائيل تجاه الأونروا انتهاك صارخ للقانون الدولي

وكالات

قال ممثل الوفد الروسي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن تشريع الكنيست الإسرائيلي بوقف عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) سيزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين.

وأشار إلى أن تجريم عمل موظفي الأونروا ينافي القوانين والمواثيق الأممية ويفتح الباب لتعطيل عمل المنظمات الدولية، مؤكدًا أن إسرائيل بوصفها قوة محتلة عليها واجب احترام إدخال المساعدات الإنسانية.

وشدد ممثل الوفد الروسي أمام المحكمة، على أن ما تقوم به إسرائيل تجاه وكالة الأونروا "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، موضحًا أنه لا توجد أي جهة يمكنها تعويض عمل الوكالة في تأمين احتياجات الشعب الفلسطيني.

وأضاف"ماتقوم به إسرائيل من إجراءات تعسفية تجاه الأونروا يعد سابقة في تاريخ الأمم المتحدة".

وفي أكتوبر الماضي، وافق الكنيست الإسرائيلي على تمرير قانون يحظر عمل الأونروا، في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، متهمًا الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس في قطاع غزة.

وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أول أمس الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى يوم الجمعة المقبل، وسيستمع قضاة المحكمة لمداخلات نحو 40 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.