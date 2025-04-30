روسيا أمام العدل الدولية: إسرائيل تلاحق الفلسطينيين في غزة والضفة

وكالات

قال ممثل الوفد الروسي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن المستشفيات في قطاع غزة أصبحت دمارًا والفلسطينيون يتضورون جوعًا ويجري ملاحقتهم في غزة والضفة الغربية.

وأكد أن ما تقوم به إسرائيل تجاه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) انتهاك صارخ للقانون الدولي، موضحًا أنه لا توجد أي جهة يمكنها تعويض عمل الوكالة في تأمين احتياجات الشعب الفلسطيني.

وأشار ممثل الوفد الروسي أمام المحكمة، إلى أن ماتقوم به إسرائيل من إجراءات تعسفية تجاه الأونروا يعد سابقة في تاريخ الأمم المتحدة.

ودعت موسكو، تل أبيب إلى إعادة النظر في موقفها تجاه وكالة الأونروا. وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن "الوضع الكارثي في غزة يتفاقم بنتيجة الحصار المستمر منذ حوالي 60 يومًا، الذي يمنع نقل إمدادات الأغذية والأدوية، ما أدى إلى نفاد الاحتياطيات في المستودعات، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه آلاف الشاحنات للأونروا المحملة بالمساعدات الإنسانية جاهزة للتوجه إلى القطاع".

وذكر نيبينزيا، أمس الثلاثاء خلال المناقشات في مجلس الأمن الدولي، أن "ما يؤزم الوضع بشكل مفتعل هو الحظر الإسرائيلي على أنشطة الأونروا"، مؤكدًا أن "الوكالة تلعب دورًا أساسيًا لا بديل لها في إجراء العمليات الإنسانية على الأرض وتقديم المساعدة الشاملة للفلسطينيين".

وحذر المندوب الروسي من أن "تقويض عمل الوكالة سيزيد من سوء الوضع الصعب أصلًا لسكان غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية"، داعيًا إسرائيل لإعادة النظر في قرار وقف التعاملات مع الأونروا.

وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أول أمس الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى يوم الجمعة المقبل، وسيستمع قضاة المحكمة لمداخلات نحو 40 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.