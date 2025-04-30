الصين تهاجم ترامب: "لن نركع لمتنمر".. و"أمريكا نمر من ورق" (فيديو)

وكالات

في ظل الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين، نشرت بكين مقطع فيديو وجهت فيه انتقادات لاذعة لواشنطن، مشبّهة الولايات المتحدة بـ"نمر من ورق".

ووجهت وزارة الخارجية الصينية، عبر فيديو تناقلته منصات التواصل الاجتماعي، اتهامات لترامب بشن حرب تجارية غير عادلة ضد بكين، داعية دول العالم إلى "التصدي للزعيم الأمريكي المتنمر"، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وقالت الخارجية الصينية، في الفيديو الذي نُشر باللغة الإنجليزية وتمت ترجمته إلى الصينية: "الانحناء أمام المتنمر أشبه بتجرع السم لإرواء العطش، ويُفاقم الأزمة"، مضيفة "التاريخ أثبت أن الركوع لا يجلب إلا مزيدًا من الاستغلال، والصين لن تخضع لهذه الضغوط".

كما استعرض مقطع الفيديو دروسًا تاريخية مستفادة من التجارب السابقة لما وصفته بكين بـ"العدوان الاقتصادي الأمريكي"، والذي دفع شركات كبرى مثل "توشيبا" و"ألستوم" إلى التفكك ومواجهة أزمات مالية خانقة، بل وساهم في عقود من الركود الاقتصادي الياباني، وفق الرواية الصينية.

ووصفت الصين، الولايات المتحدة بأنها "قوة مهزوزة" و "نمر من ورق"، مشيرة إلى أن حجم تجارة الولايات المتحدة الخارجية من واردات وصادرات، لا يتجاوز خُمس التجارة العالمية، وأنها "لا تمثل العالم بأسره".

وفي المقابل، صوّرت الصين نفسها كـ"ملاذ" للتجارة الحرة يُمكن للدول الأخرى الاستثمار والشراكة معه بأمان، وقالت في الفيديو: "ستصمد بلادنا مهما هبت الرياح، وعلى أحدهم أن يتقدم، حاملًا مشعلًا في يده، ليبدد الضباب وينير الطريق"، ودعت كل الدول إلى "الصمود، وكسر الهيمنة".

وأكدت الخارجية الصينية أن "التضامن العالمي يمكن أن يحوّل الولايات المتحدة إلى قارب صغير منعزل، وسيؤدي حتمًا إلى تراجعها عن سياساتها المتشددة والمتقلبة".

Never Kneel Down! pic.twitter.com/z8FU3rMSBA — CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) April 29, 2025

وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع فبراير الجاري حربًا تجارية على معظم دول العالم، بفرض رسومًا جمركية بنسب مختلفة تتراوح بين 10% و 49%، محددًا يوم 10 من الشهر ذاته كموعد نهائي لتطبيقها، إلا أنه قام بتعليقها إلى 90 يومًا ليعطي فرصة لتلك الدول لإبرام اتفاقيات اقتصادية معه.

لكن تجاوزت التعريفات الجمركية المفروضة على الصين هذه النسب، إذ بلغت حجم التعريفات المفروضة على السلع الصينية نسبة الـ 145%، بدعوى "التقاعس الصيني" عن مكافحة تهريب المخدرات الاصطناعية، خصوصًا مادة الفنتانيل. وفي المقابل، رفعت بكين التعريفة الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 84%.