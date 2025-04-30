أمريكا أمام العدل الدولية: هناك شكوك جدية بشأن حياد الأونروا

وكالات

قال ممثل الوفد الأمريكي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن القانون الدولي يتيح لقوة الاحتلال فرض رقابة على المساعدات وعلى الجهات التي تقوم بإدخالها.

وأضاف ممثل الوفد الأمريكي، "هناك شكوك جدية بشأن حياد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)".

وذكر ممثل الوفد الأمريكي أمام العدل الدولية، أن من حق السلطات الإسرائيلية مقاطعة عمل الأونروا بوصفها منظمة غير محايدة، وفق ادعائه.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت وزارة العدل الأمريكية قرارًا برفع الحصانة القانونية عن الأونروا، مما يفتح الباب أمام مقاضاتها في المحاكم الأمريكية. إذ قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوكالة الأممية ليست محصنة ضد الدعاوى القضائية.

وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أول أمس الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى يوم الجمعة المقبل، وسيستمع قضاة المحكمة لمداخلات نحو 40 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.