11 قتيلاً من الأمن السوري ومدنيين في هجوم مسلح بريف دمشق

(وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، مقتل 11 شخصا بينهم عناصر من قوى الأمن والمدنيين، وإصابة آخرين، إثر هجمات متزامنة نفذتها مجموعات مسلحة في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأفادت الوكالة أن الهجوم استهدف حاجزاً تابعاً لإدارة الأمن العام مساء أمس، ما أسفر عن إصابة عناصر الأمن بإصابات وُصفت بأنها متفاوتة. وأضافت أن مجموعات "خارجة عن القانون" كانت وراء العملية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، قامت مجموعات مسلحة أخرى بالتزامن مع الهجوم الأول، بالانتشار في الأراضي الزراعية المحيطة، حيث أطلقت النار على سيارات مدنية وأخرى تابعة لإدارة الأمن العام على الطرق المحيطة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.

وأصدرت وزارة الداخلية السورية بياناً أكدت فيه أن "المجرمين لن يفلتوا من العقاب"، وشددت على أنها "ستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن سوريا وسلامة أبنائها".