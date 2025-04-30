عون: الجيش اللبناني يقوم بمهامه كاملة في الجنوب ويصادر الأسلحة

وكالات

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، ضرورة تفعيل عمل اللجنة ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على البلاد، وفق ما جاء في بيان للرئاسة اللبنانية.

وشدد عون، اليوم الأربعاء خلال لقائه جيفرز بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، على أهمية انسحاب إسرائيل من التلال الخمس التي تحتلها بالجنوب وإعادة الأسرى اللبنانيين.

كما أكد الرئيس اللبناني، أن الجيش يقوم بمهامه كاملة في الجنوب ويواصل مصادرة الأسلحة والذخائر وإزالة المظاهر المسلحة.

ومن جابنه، قدّم جيفرز للرئيس جوزيف عون، خلفه الجنرال مايكل ليني، الرئيس الجديد للجنة. وسيلتقي جيفرز أيضًا رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

الرئيس عون استقبل في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، الذي قدّم له خلفه، الجنرال مايكل ليني، الرئيس الجديد للجنة.

- الرئيس عون شدّد على ضرورة تفعيل عمل لجنة المراقبة، ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف… pic.twitter.com/1M2RPGYZX3 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 30, 2025

وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن الجيش يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب نهر الليطاني، ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها.

وأضاف عون "لكن ما يعيق استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها".

وذكر أن من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يبقى لبنان بلدًا مستقرًا وآمنًا، وعليها أن تبادر إلى مساعدته في تحقيق هذا الهدف، مضيفًا "ماضون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومكافحة الفساد".

ويُذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، وتم تمديده حتى 18 فبراير الماضي. ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي، مع استمرار تمركز جيش الاحتلال في 5 مناطق بالجنوب اللبناني.