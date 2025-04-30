ترامب يُحذر من مصير أوكرانيا: ستسحق قريبًا

(وكالات)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشاؤمه حيال مستقبل أوكرانيا، مؤكداً أنها تواجه خطر "السحق" في ظل استمرار الحرب مع روسيا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يسعى لإنقاذها بوسائل غير تقليدية.

وفي مقابلة مع مجلة ذا أتلانتيك، قال ترامب: "أنا أنقذ هذه الدولة... إنها تقترب من الانهيار وسحقها بشكل كامل"، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا، معتبراً أن الوقت يداهمها في ظل التطورات الميدانية المتسارعة.

وتحدث ترامب، انه سبق وأن دعم كييف بتزويدها بصواريخ "جافلين" المضادة للدروع خلال ولايته الرئاسية الأولى، لكنه أبدى تحفظاً هذه المرة بشأن وعوده المستقبلية بتسليح أوكرانيا، وعلّق قائلاً: "المعونة لا تقتصر على البنادق والدبابات... هناك أدوات أخرى أكثر فاعلية مثل العقوبات والضغوط الاقتصادية".

وفي خلال حديث الرئيس الجمهوري عن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، صرح ترامب أن إدارة سلفه وضعت العالم على أعتاب حرب عالمية ثالثة، قائلاً: "لو بقي بايدن في الحكم لعام إضافي، كنا سنجد العالم على شفى كارثة كبرى... لكن هذا لن يحدث الآن".