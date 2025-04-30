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الهند.. 14 قتيلاً في حريق فندق بكولكاتا

10:33 ص الأربعاء 30 أبريل 2025

الهند

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(وكالات)

لقي ما لا يقل عن 14 شخصًا مصرعهم إثر حريق هائل اندلع داخل فندق "ريتوراج" الواقع في قلب مدينة كولكاتا شرقي الهند، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية اليوم الأربعاء.

وأوضح الضابط مانوج كومار فيرما أن الحريق استغرق وقتًا طويلاً للسيطرة عليه، بمشاركة 6 عربات إطفاء، بينما لا تزال أسباب اندلاعه مجهولة حتى اللحظة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة في وسائل الإعلام الهندية لحظات مروعة، حيث حاول عدد من النزلاء الفرار عبر نوافذ ضيقة وحواف المبنى في مشهد يعكس حجم الذعر داخل الفندق. وبحسب صحيفة ذا تليجراف، لقي أحد الضحايا حتفه بعدما قفز من سطح المبنى في محاولة للنجاة.

وعبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه عبر منصة "إكس"، قائلاً إنه يشعر بـ"الأسى لفقدان الأرواح".

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على تكرار حوادث الحرائق في الهند، التي غالبًا ما تُعزى إلى الإهمال في تطبيق معايير البناء والسلامة. ويشير نشطاء إلى أن المقاولين يتعمدون تجاهل اشتراطات الأمان لتقليل النفقات، في ظل تهاون واضح من قبل الجهات الرقابية.

وتُعد هذه الكارثة من بين أسوأ الحوادث في كولكاتا منذ سنوات، وتستحضر إلى الأذهان حريق عام 2022 في نيودلهي، حين قُتل 27 شخصًا داخل مبنى تجاري من أربعة طوابق.

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الهند حريق فندق بكولكاتا الشرطة الهندية
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