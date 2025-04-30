ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًا بالإفراج عن أرشيف اغتيال جون كينيدي

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أصدر أمرًا تنفيذيًا بالإفراج عن أرشيف اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي.

وفي أواخر يناير الماضي، وقع ترامب على أمر تنفيذي قضى برفع السرّية عن سائر الملفّات المتعلّقة باغتيال كلّ من الرئيس الأسبق جون كينيدي، وشقيقه الأصغر روبرت إف. كينيدي، ورائد حركة الدفاع عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج جونيور.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أواخر مارس الماضي، آلاف السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي، والتي قالت إنها كانت سرية في السابق.

ويُشار إلى أن ترامب كان قد تعهد خلال حملة إعادة انتخابه لولاية ثانية بنشر آخر دفعات الوثائق التي لا تزال سرية والمتعلقة باغتيال كينيدي.

وقدم ترامب تعهدًا مشابهًا خلال ولايته الأولى، لكنه في النهاية استجاب للضغوط من مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للحفاظ على سرية بعض الوثائق.