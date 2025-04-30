ترامب يثير الجدل بتصريح ساخر: أرغب في أن أصبح بابا الفاتيكان

(وكالات)

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مزحة خلال تواجده بين عدد من الصحفيين، قال فيها إنه يود أن يصبح البابا القادم للفاتكيان خلفاً للبابا فرنسيس، الذي تُوفي الأسبوع الماضي عن عمر 88 عاماً.

وخلال حديثه مع الصحفيين، أجاب ترامب بسخرية عندما طُرح عليه سؤال حول الشخصية التي يراها مناسبة لقيادة الكنيسة الكاثوليكية: "أرغب في أن أكون البابا، هذا سيكون خياري الأول"، مضيفًا أنه لا يفضل مرشحاً بعينه، وإن كان قد أشار إلى الكاردينال تيموثي دولان، رئيس أساقفة نيويورك، قائلاً إنه "جيد جداً"، رغم أنه لا يُعد من الأسماء المطروحة بقوة لتولي المنصب.

وتبرز على قائمة الترشيحات الأميركية المحدودة الكاردينال جوزيف توبين، رئيس أساقفة نيويورك في ولاية نيوجيرسي، بينما لم يشغل أي أمريكي في السابق منصب الحبر الأعظم.

وكان ترامب قد شارك إلى جانب زوجته ميلانيا في مراسم جنازة البابا الراحل التي أقيمت في روما، وهي الجنازة التي ودعت أول بابا من أصول لاتينية في تاريخ الفاتيكان.

ورغم حضوره الجنازة، فإن علاقة ترامب بالبابا فرنسيس لم تكن ودية على مدار سنوات، حيث تبادلا الانتقادات العلنية، لا سيما بشأن قضايا الهجرة. فقد دعا فرنسيس مراراً إلى إظهار الرحمة للمهاجرين، بينما تبنى ترامب مواقف صارمة تدعو إلى ترحيلهم.

ومن المقرر أن يشارك نحو 135 كاردينالًا من مختلف أنحاء العالم في مجمع سري خلال الأيام المقبلة لاختيار البابا الجديد، في ظل غياب أي اسم بارز يتصدر المشهد حتى الآن.