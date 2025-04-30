الأمم المتحدة: إسرائيل منعت دخول الغذاء والوقود لغزة منذ شهرين

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن إسرائيل منعت دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة منذ نحو شهرين.

وأوضح جوتيريش، اليوم الأربعاء، أن منع إسرائيل دخول الغذاء والوقود والأدوية إلى غزة يحرم أكثر من مليوني شخص من الإغاثة المنقذة للحياة.

وشدد المسؤول الأممي، على أن "المساعدات غير قابلة للتفاوض، وعلى إسرائيل حماية المدنيين والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيل تنفيذها".

وفي السياق ذاته، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، المجتمع الدولي إلى وقف "الكارثة الإنسانية" في قطاع غزة، مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقال تورك، في بيان اليوم: "مع دخول الحظر الكامل للمساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، ينبغي بذل جهود دولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من بلوغ مستوى جديد غير مسبوق".

وأكد المسؤول الأممي أن "أي استخدام لتجويع السكان المدنيين وسيلة من وسائل الحرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي".

وكان برنامج الأغذية العالمي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، نفاد مخزونه من المواد الغذائية، قائلًا إنه سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة الجمعة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي مطلع مارس الماضي، إغلاق المعابر الرئيسية ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، ما يهدد بكارثة إنسانية.