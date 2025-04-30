الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لوقف الكارثة الإنسانية بغزة

وكالات

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، المجتمع الدولي إلى وقف "الكارثة الإنسانية" في قطاع غزة، مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقال تورك، في بيان اليوم الأربعاء، "مع دخول الحظر الكامل للمساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، ينبغي بذل جهود دولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من بلوغ مستوى جديد غير مسبوق".

وأكد المسؤول الأممي أن "أي استخدام لتجويع السكان المدنيين وسيلة من وسائل الحرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي".

وكان برنامج الأغذية العالمي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، نفاد مخزونه من المواد الغذائية، قائلًا إنه سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة الجمعة.

وأفاد البرنامج، في بيان للصحفيين الجمعة، بأنه لم تدخل أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أسابيع، إذ لا تزال جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة.

وأضاف البيان: "هذا أطول إغلاق يشهده قطاع غزة على الإطلاق، مما يزيد من تفاقم حالة الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلًا".

وفي مطلع مارس الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق المعابر الرئيسية ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، بهدف الضغط على حركة حماس.