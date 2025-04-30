إيران ترد على فرنسا في الأمم المتحدة: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي

(وكالات)

وجه المندوب الإيراني بالأمم المتحدة، انتقادات حادة للاتهامات الفرنسية التي تشير إلى اقتراب طهران من تطوير أسلحة نووية، واصفًا إياها بـ"المزاعم التي لا تستند إلى أي أساس واقعي وتحمل خلفيات سياسية واضحة".

وشدد المندوب الإيراني على أن بلاده لم تسع مطلقًا لامتلاك ترسانة نووية، مؤكدًا أن موقفها الدفاعي لم يشهد أي تغيير، وأن العقيدة العسكرية الإيرانية تظل قائمة على مبدأ الردع فقط.

كما جدد التأكيد على التزام طهران الكامل باتفاقياتها الدولية، مشيرًا إلى أن إيران، بصفتها إحدى الدول المؤسسة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، لا تزال ملتزمة بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية عن كثب، وقد أكدت مرارًا عدم وجود أي انحراف في البرنامج الإيراني عن المسار السلمي.

وفيما يتعلق بتهديدات باريس بإعادة فرض العقوبات على إيران، وصفها المندوب بأنها "انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، داعيًا فرنسا إلى التوقف عن إطلاق التهديدات والتركيز بدلاً من ذلك على السبل الدبلوماسية، إن كانت جادة في مساعيها نحو تسوية سلمية.