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مقتل 15 شخصا جراء حريق في فندق بكولكاتا بالهند

07:54 ص الأربعاء 30 أبريل 2025

حريق الهند

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وكالات

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم، جراء حريق في أحد فنادق مدينة كولكاتا الهندية، حسب الشرطة.

وصرح مانوج فيرما، قائد شرطة كولكاتا، أنه تم إنقاذ العديد من الأشخاص من غرف وسطح الفندق، مضيفا أن الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء أصبح الآن تحت السيطرة.

وأكد قائد شرطة كولكاتا، وجود 15 ضحية على الأقل، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أنه تم السيطرة على الحريق وأن عمليات التبريد جارية.

وهرعت سيارات الإطفاء وفرق الدفاع المدني والإنقاذ للعمل على جهود الإنقاذ وإخماد النيران المشتعلة، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور توثق الحريق الضخم والنيران تشتعل وتتصاعد داخل مبنى الفندق.

وأفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" التي التقطت صورا لألسنة اللهب المتصاعدة من المبنى بأن "العديد من الأشخاص شوهدوا وهم يحاولون الفرار عبر النوافذ والحواف الضيقة للمبنى".

وذكرت صحيفة "ذا تلجراف" الصادرة في كولكاتا، أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه عندما قفز من الشرفة محاولا الهرب من الحريق.

وتعد حرائق المباني أمرا شائعا في الهند بسبب نقص معدات مكافحة الحرائق وتجاهل لوائح السلامة بشكل متكرر.

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