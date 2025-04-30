طائرات الاحتلال تقصف بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس



وكالات

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشن طيران الاحتلال فجر اليوم الأربعاء غارة على المناطق الجنوبية لخان يونس جنوبي القطاع، و غارة على منزل قرب مدرسة السوارحة جنوب غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت المدفعية فجر اليوم الأربعاء، منطقة المواصي غربي خان يونس، و المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.

وقصفت الطائرات المروحية بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس

وقبيل منتصف الليل، قصفت المدفعية بشكل مستمر وكثيف شرقي مدينة غزة، وشن طيران الاحتلال غارة على المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما تجددت عمليات نسف المنازل في شمال رفح.