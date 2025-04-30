إعلان

طائرات الاحتلال تقصف بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس

06:45 ص الأربعاء 30 أبريل 2025

قصف إسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشن طيران الاحتلال فجر اليوم الأربعاء غارة على المناطق الجنوبية لخان يونس جنوبي القطاع، و غارة على منزل قرب مدرسة السوارحة جنوب غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت المدفعية فجر اليوم الأربعاء، منطقة المواصي غربي خان يونس، و المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.

وقصفت الطائرات المروحية بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس

وقبيل منتصف الليل، قصفت المدفعية بشكل مستمر وكثيف شرقي مدينة غزة، وشن طيران الاحتلال غارة على المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما تجددت عمليات نسف المنازل في شمال رفح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف إسرائيلي طائرات الاحتلال خان يونس طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة السوارحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاصفة ترابية "عنيفة" تضرب مصر الأربعاء.. تحذيرات عاجلة وتعطيل للدراسة (تغطية خاصة)