بريطانيا وأمريكا تقصفان مصنع طائرات تابع للحوثيين في اليمن



وكالات

أعلن الجيش البريطاني، اليوم الأربعاء، أنه شن بالاشتراك مع الجيش الأمريكي ضربة جوية في اليمن استهدفت منشأة لإنتاج طائرات مسيرة تابعة للحوثيين.

قالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، إن القوات البريطانية شاركت في عملية مشتركة مع القوات الأمريكية ضد هدف عسكري حوثي في اليمن.

وأشارت إلى أن المنشأة المستهدفة تبعد نحو 25 كيلومترًا جنوب العاصمة صنعاء، وفقا لما ذكرته الغد.

وأوضح أن الضربة الجوية نفذت ليلًا عندما يكون احتمال وجود مدنيين في المنطقة منخفضًا.

وبحسب الوزارة، فإن الضربة نفذت بواسطة مقاتلات تايفون بريطانية، إذ استهدفت مجموعة مبانٍ يستخدمها الحوثيون لتصنيع طائرات مسيرة من النوع المستخدم في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، شن الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها دعما وإسنادا للفلسطينيين في غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

ومنذ مطلع عام 2024، تشنّ الولايات المتحدة ضربات ضد الحوثيين، تشاركها فيها أحيانًا بريطانيا.

لكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها لندن أنها شاركت مع واشنطن في تنفيذ ضربة جوية في اليمن منذ أن أطلق الجيش الأميركي في منتصف مارس، حملة مكثفة ضد المتمردين اليمنيين.

وكان البنتاجون أعلن الثلاثاء، أن القوات الأمريكية ضربت أكثر من ألف هدف في اليمن منذ أن بدأت واشنطن حملتها الجوية المكثفة ضد الحوثيين في منتصف مارس.