سفير روسيا بألمانيا: لا يمكن تصور البنية الأمنية في أوروبا بدون موسكو



وكالات

أكد السفير الروسي في ألمانيا سيرجي نيشتشاييف، أن بناء هيكل أمني في أوروبا بدون روسيا الاتحادية أمر مستحيل.

جاءت تصريحات السفير خلال مشاركته في مناقشة حوارية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى وتحرير ألمانيا وأوروبا من النازية، التي أقيمت في مسرح "أوست" بمنطقة أدلرشوف في برلين.

وقال الدبلوماسي الروسي: "أنت محق تماما أيها الجنرال إيريك فاد، المستشار العسكري السابق للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عندما تقول إن هيكل الأمن الأوروبي بدون روسيا أو ضد روسيا أمر لا يمكن تصوره ومستحيل. هذا ضرب من الخيال العلمي"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن مصالح روسيا الأمنية لم تؤخذ في الاعتبار على الإطلاق في المسار اللاحق للتاريخ الأوروبي، معربا عن أسفه لهذا الواقع.

من جانبه، أعرب إيريك فاد، الجنرال المتقاعد والمستشار العسكري السابق للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن رأيه بأن تحقيق السلام في أوروبا مستحيل بدون مشاركة روسيا، قائلا: "لن نتمكن من تحقيق السلام في أوروبا بدون مشاركة روسيا. هذا لن ينجح".

ووصف فاد قرار عدم قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو خلال قمة الحلف في بوخارست عام 2008، أنه كان قرارا صائبا.

وأشار إلى أن "ألمانيا بقيادة ميركل وفرنسا بقيادة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي قالتا في ذلك الوقت: 'لا، لا ينبغي لنا فعل ذلك'. ومن وجهة نظري، كان هذا صحيحا".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وصف خلال لقاء نظمته وكالة تاس مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي، ادعاءات الغرب الجماعي عن استعداد روسيا لمهاجمة دول حلف الناتو بأنها "هراء" و"كلام فارغ".