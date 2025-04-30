خلال 24 ساعة.. 36 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة



وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء حتى فجر اليوم الأربعاء إلى 36 شهيدا.

وجاء من بينهم 6 شهداء في مدينة غزة، إذ تم انتشال جثماني شهيدين من قصف الاحتلال على محيط سوق الجمعة بحي الشجاعية شرقي المدينة.

كما تم انتشال 3 شهداء في قصف بحي الشعف شرقي المدينة، وشهيد إثر قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين بمنطقة الشعف في حي التفاح شرقي المدينة، وفقا لما ذكرته الغد.

ومن بين الشهداء أيضا 7 في شمال القطاع، إذ استشهد 2 في قصف من مسيّرة إسرائيلية على بلدة بيت حانون، و5 جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة شعشاعة شرقي مخيم جباليا.

من جهة أخرى، شن طيران الاحتلال فجر اليوم الأربعاء غارة على المناطق الجنوبية لخان يونس جنوبي القطاع، و غارة على منزل قرب مدرسة السوارحة جنوب غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت المدفعية فجر اليوم الأربعاء، منطقة المواصي غربي خان يونس، و المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.

وقصفت الطائرات المروحية بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس

وقبيل منتصف الليل، قصفت المدفعية بشكل مستمر وكثيف شرقي مدينة غزة، وشن طيران الاحتلال غارة على المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما تجددت عمليات نسف المنازل في شمال رفح.