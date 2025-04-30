ترامب: الصين أكثر دولة سرقت منا فرص عمل.. وسنقضي على الدولة العميقة



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العصر الذهبي لأمريكا قد بدأ، متعهدا بالقضاء على الدولة العميقة واستعادة عظمة الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الثلاثاء في تجمع جماهيري بمدينة وارن، ولاية ميشيجان، ضمن فعاليات الأيام المائة الأولى من ولايته الرئاسية الثانية، إذ تضمنت وعودا سياسية واقتصادية وانتقادات الحادة لخصومه.

قال ترامب: "نحتفل اليوم بمرور 100 يوم ناجحة على تشكيل أفضل حكومة في تاريخ بلادنا، سنقضي على التضخم وهدر المليارات وسنستعيد عظمة أمريكا".

وأضاف أن حكومته تعمل على إعادة شركات صناعة السيارات إلى ولاية ميشيجن، وتعزيز الصناعة الوطنية.

وشدد ترامب على أن شعاره سيبقى أمريكا أولا وليس الصين أولا، مؤكدا أن إدارته تعمل على تقوية الجيش وحماية الحدود.

وقال: "أمريكا تحت رئاستي لم تعد دولة يستطيع المجرمون دخولها"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن نسبة عبور المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود الجنوبية تراجعت بنسبة 99.9%، قائلا: "إن 3 فقط عبروا خلال 100 يوم.

واتهم الديمقراطيين واليساريين بـ"السماح لآلاف المجرمين بدخول البلاد"، في حين قال إن نائب الرئيس السابق كمالا هاريس "لم تتحدث لأي مسؤول في الهجرة على مدى 4 سنوات".

وأكد أنه وقع أوامر تنفيذية لترحيل المهاجرين غير النظاميين فور توليه المنصب، مستخدما قانون الأعداء الأجانب، قائلا: "من رحلناهم مجرمون ولو تركناهم لكنا نعيش في جحيم".

وفي الشأن الاقتصادي، قال ترامب، إن إدارته نجحت في خفض أسعار البيض والسلع الأساسية والوقود والأدوية، متهما وسائل الإعلام الكاذبة مثل "سي إن إن" بعدم الاعتراف بهذه الإنجازات.

كما انتقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، واصفا أداءه بأنه "ضعيف".

وأكد أن استطلاعات الرأي تظهر حصوله على تأييد 44% من الأمريكيين، لكنه زعم أن النسبة الحقيقية تصل إلى 60% لولا ما وصفه بـ"التحيز الإعلامي واستطلاعات الرأي غير الدقيقة".

وهاجم ترامب سياسة إدارة بايدن، قائلا: إنه أوقف خطة دعم السيارات الكهربائية، وفرض رسوما جمركية على واردات السيارات من أجل إعادة المصانع إلى الولايات المتحدة وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف: "أحب أن أطلق على جو بايدن لقب جو النائم، ولا أنام الليل بسبب التفكير في كيفية هزيمة الصين"، مشددا على رفضه التام لاستخدام طواحين الهواء السخيفة كمصدر للطاقة، مفضلا الفحم الحجري.

وقال ترامب: "لن نسمح لحفنة من الشيوعيين وبعض القضاة اليساريين بوقف مهمتنا في إعادة الأمن والكرامة للولايات المتحدة".

وأكد أن فوز كامالا هاريس، ممثلة الحزب الديمقراطي، في انتخابات نوفمبر 2024 كان سيحول الولايات المتحدة إلى دولة فاشلة من دول العالم الثالث.

وحذر ترامب من أن انتصار الديمقراطيين سيتيح دخول عشرة ملايين مهاجر جديد إلى البلاد، بالإضافة إلى منح العفو لما بين 30 إلى 40 مليون شخص دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وأضاف: "لن يستغرق الأمر سوى بضع سنوات أو أشهر قبل أن تتحول أمريكا إلى دولة فاشلة من العالم الثالث، لو كان الأمر بيدهم، لعشنا في جحيم من جحيم العالم الثالث، هذا بالضبط ما يريدونه".

وتعهد الرئيس الأمريكي بإعادة هيكلة التجارة الدولية بما يخدم الطبقة الوسطى الأمريكية، وبتحقيق انتعاش صناعي واسع النطاق داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "نريد من شركات صناعة السيارات الأجنبية أن تفتح مصانعها هنا داخل الولايات المتحدة"، مؤكدًا عزمه رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع مثل غسالات الملابس إلى 100% لحماية الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "كانت تخسر 5 مليارات دولار يوميا في تجارتها الدولية"، مضيفا أن "الصديق قبل العدو كان يستغلنا، وكانت الصين أكثر دولة سرقت منا فرص عمل"، في إشارة إلى ما وصفه بتقاعس الإدارات السابقة عن مواجهة السياسات التجارية المجحفة.

وأكد أن كندا والمكسيك استحوذتا على نسبة كبيرة من الصناعة الأمريكية، موضحا أن "كندا أخذت منا فرص عمل كثيرة، فيما سلبت المكسيك 33% من صناعة السيارات لدينا".

وشدد ترامب على أن إدارته تركز على حماية الطبقة الوسطى وليس "الطبقة السياسية"، مضيفا أن الشركات الكبرى بدأت بالفعل ضخ استثمارات غير مسبوقة في الاقتصاد الأمريكي.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن "شركة آبل ستستثمر 500 مليار دولار، وكذلك شركة إنفيديا، فيما خصصت أمازون 200 مليار دولار للاستثمار".

واعتبر ترامب أن ما تم إنجازه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من رئاسته يفوق ما حققته إدارات سابقة خلال ثمانية أعوام، مشددا على أن الإصلاح الاقتصادي يسير بوتيرة غير مسبوقة.

ودافع ترامب عن وزير الدفاع بيت هيجسيث، متهمًا وسائل الإعلام التي وصفها بـ"الكاذبة" بمحاولة تشويه سمعته.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالملياردير إيلون ماسك، قائلا: "ماسك وفر 150 مليار دولار من النفقات العامة، وهذا مثال على ما يمكن أن يفعله الابتكار الأمريكي الحقيقي".