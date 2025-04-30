ترامب: نسعى لاتفاق تجاري مع الصين دون خسارة تريليون دولار سنويا



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن مستعدة لإبرام اتفاق تجاري مع الصين، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى خسائر سنوية بمقدار تريليون دولار كما حدث خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

قال ترامب خلال تجمع جماهيري في مدينة وارن بولاية ميشيجان بمناسبة مرور 100 يوم على ولايته الرئاسية الثانية: "نحن نريد اتفاقا، وهم أيضا يريدونه، لكن هذا الاتفاق يجب أن يكون عادلا، لن نخسر تريليون دولار سنويا كما حدث في عهد بايدن"، وفقا لروسيا اليوم.

كان ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل فرض رسوم جمركية على منتجات قادمة من 185 دولة ومنطقة، مع استثناء روسيا من القائمة.

وقد بدأ تطبيق رسوم شاملة بنسبة 10% اعتبارا من 5 أبريل، تلتها رسوم فردية في 9 أبريل.

ولاحقا، أعلن ترامب تعليق بعض الرسوم لمدة 90 يوما في إطار مفاوضات تجارية جارية، مع الاستمرار في فرض "تعريفة عالمية" موحدة بنسبة 10%.

وفي إطار التصعيد مع بكين، رفعت الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 125%.

كما أُضيفت تعريفة بنسبة 20% على دول مثل كندا والمكسيك، بزعم تقصيرها في مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي الرسوم الأمريكية المفروضة على البضائع الصينية نحو 145%.

وردا على ذلك، رفعت الصين بدورها الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125% اعتبارا من 12 أبريل.

وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قد حذر خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" في ريو دي جانيرو من أن التنازلات المقدمة لواشنطن لن توقف مطالبها المتزايدة.

فيما دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية، الولايات المتحدة إلى وقف سياسة الضغط الجمركي، والعودة إلى طاولة الحوار على أساس المساواة والاحترام المتبادل.