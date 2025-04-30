إعلان

ترامب: سنرفع علم الولايات المتحدة قريبا على المريخ

03:10 ص الأربعاء 30 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأوضاع الاقتصادية ستتحسن بشكل كبير في الفترة المقبلة.

وأضاف ترامب في خطابه الذي ألقاه من قاعدة الحرس الوطني بولاية ميشيجان، الذي يتزامن مع مرور 100 يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية: "سنرفع علم الولايات المتحدة قريبا على المريخ".

وأشار إلى أنه من المقرر مواجهة العنف في كل أنحاء الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته الغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب الأوضاع الاقتصادية علم الولايات المتحدة المريخ دعم الصناعة في الولايات المتحدة ترامب يعد بالعصر الذهبي ترامب يصف إنجازاته بالتاريخية ترامب بعد 100 يوم في الحكم رغبة ترامب في أن يصبح البابا ترامب يريد أن يصبح البابا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاصفة ترابية "عنيفة" تضرب مصر الأربعاء.. تحذيرات عاجلة وتعطيل للدراسة (تغطية خاصة)