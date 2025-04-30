ترامب: سنرفع علم الولايات المتحدة قريبا على المريخ



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأوضاع الاقتصادية ستتحسن بشكل كبير في الفترة المقبلة.

وأضاف ترامب في خطابه الذي ألقاه من قاعدة الحرس الوطني بولاية ميشيجان، الذي يتزامن مع مرور 100 يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية: "سنرفع علم الولايات المتحدة قريبا على المريخ".

وأشار إلى أنه من المقرر مواجهة العنف في كل أنحاء الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته الغد.