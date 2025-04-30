ترامب: جو بايدن تسبب في مهاجمة الرئيس الروسي لأوكرانيا



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا لم يكن ليندلع لو كان موجودا في البيت الأبيض.

وقال ترامب في خطابه الذي ألقاه من قاعدة الحرس الوطني بولاية ميشيجان، الذي يتزامن مع مرور 100 يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية: "بايدن تسبب في مهاجمة الرئيس الروسي بوتين لأوكرانيا"، وفقا لما ذكرته الغد.

وأشار إلى أن جو بايدن، لم يكن قادرا على التعامل مع الصين ولم يستطع إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.