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ترامب: تمكنا خلال 3 أشهر من إعادة الرهائن دون دفع أي مقابل

02:26 ص الأربعاء 30 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تمكن خلال 3 أشهر من إعادة كثير من الرهائن من الخارج دون دفع أي مقابل.

وأضاف ترامب، في خطابه الذي ألقاه من قاعدة الحرس الوطني بولاية ميشيجان، الذي يتزامن مع مرور 100 يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية: "إيلون ماسك رجل عظيم وساعدنا على توفير المليارات"، وفقا لما ذكرته الغد.

وأشار إلى أن جو بايدن، لم يكن قادرا على التعامل مع الصين ولم يستطع إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

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