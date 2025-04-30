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ترامب: الشعب كان يعاني من العنف وعدم الاستقرار قبل وصولي للسلطة

02:08 ص الأربعاء 30 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الشعب الأمريكي كان يعاني من العنف وعدم الاستقرار قبل وصوله إلى السلطة.

وأضاف ترامب، في خطابه الذي ألقاه من قاعدة الحرس الوطني بولاية ميشيجان، الذي يتزامن مع مرور 100 يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية، أن لا يسمح بالعنف مرة أخرى، وفقا لما ذكرته الغد.

وأشار إلى أنه فرض التعريفات الجمركية على كل السيارات القادمة من الخارج بهدف توطين هذه الصناعة، وفقا لما ذكرته الغد.

وأضاف ترامب: "مهتمون بدعم الصناعة في الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الهدف من فرض الرسوم الجمركية يهدف إلى دعم شركاتنا في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "نمضي في المسار الصحيح".

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