ترامب: فرض التعريفات الجمركية على السيارات لتوطين هذه الصناعة



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه فرض التعريفات الجمركية على كل السيارات القادمة من الخارج بهدف توطين هذه الصناعة، وفقا لما ذكرته الغد.

وأضاف ترامب، في خطابه الذي ألقاه من قاعدة الحرس الوطني بولاية ميشيجان، الذي يتزامن مع مرور 100 يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية: "مهتمون بدعم الصناعة في الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الهدف من فرض الرسوم الجمركية يهدف إلى دعم شركاتنا في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "نمضي في المسار الصحيح".