ترامب: الشخص المسؤول عن الاحتياط الفيدرالي لا يقوم بواجبه

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الشخص المسؤول عن الاحتياط الفيدرالي لا يقوم بواجبه.

وأضاف أنه أعطى الموافقة الكاملة على استخدام الفحم، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأشار في خطابه الذي ألقاه من قاعدة الحرس الوطني بولاية ميشيجان، الذي يتزامن مع مرور 100 يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية، إنه استطاع خلال رئاسته خلق أكثر من 300 ألف وظيفة.

وأكد أن العالم يتهافت على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إبرام اتفاقات اقتصادية.