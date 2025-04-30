ترامب: بايدن لم يكن قادرا على التعامل مع الصين وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
02:00 ص الأربعاء 30 أبريل 2025
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جو بايدن الرئيس الأمريكي السابق، لم يكن قادرا على التعامل مع الصين ولم يستطع إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لما ذكرته الغد.
وأضاف ترامب، في خطابه الذي ألقاه من قاعدة الحرس الوطني بولاية ميشيجان، الذي يتزامن مع مرور 100 يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية، إنه استطاع خلال رئاسته خلق أكثر من 300 ألف وظيفة.
وأضاف ترامب، أن العالم يتهافت على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إبرام اتفاقات اقتصادية.
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