ترامب: العالم يتهافت علينا من أجل إبرام اتفاقات اقتصادية
01:44 ص الأربعاء 30 أبريل 2025
وكالات
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه استطاع خلال رئاسته خلق أكثر من 300 ألف وظيفة، وفقا لسكاي نيوز.
وأضاف ترامب، أن العالم يتهافت على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إبرام اتفاقات اقتصادية.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أسعار الوقود والدواء وسلع أخرى انخفضت خلال رئاسته.
وقال ترامب، إن إدارته تمكنت منذ بدء دورته الرئاسية من خفض الضرائب لأول مرة في تاريخ أمريكا، مؤكدا أنه سيتم فتح المصانع ومجمعات لتصنيع الأسلحة في الفترة المقبلة.
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