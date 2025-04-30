ترامب: أسعار الوقود والدواء وسلع أخرى انخفضت خلال رئاستي



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أسعار الوقود والدواء وسلع أخرى انخفضت خلال رئاسته، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقال ترامب، إن إدارته تمكنت منذ بدء دورته الرئاسية من خفض الضرائب لأول مرة في تاريخ أمريكا، مؤكدا أنه سيتم فتح المصانع ومجمعات لتصنيع الأسلحة في الفترة المقبلة، وفقا لما ذكرته الغد.

وحول تسليح الجيش الأمريكي أضاف ترامب: "سنعزز قواتنا الجوية بطائرات مقاتلة هي الأحدث في العالم"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستقوم ببناء غواصات وسفن حربية هي الأقوى في العالم.