ترامب: أسعار الوقود والدواء وسلع أخرى انخفضت خلال رئاستي
01:40 ص الأربعاء 30 أبريل 2025
وكالات
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أسعار الوقود والدواء وسلع أخرى انخفضت خلال رئاسته، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.
وقال ترامب، إن إدارته تمكنت منذ بدء دورته الرئاسية من خفض الضرائب لأول مرة في تاريخ أمريكا، مؤكدا أنه سيتم فتح المصانع ومجمعات لتصنيع الأسلحة في الفترة المقبلة، وفقا لما ذكرته الغد.
وحول تسليح الجيش الأمريكي أضاف ترامب: "سنعزز قواتنا الجوية بطائرات مقاتلة هي الأحدث في العالم"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستقوم ببناء غواصات وسفن حربية هي الأقوى في العالم.
دونالد ترامب أسعار الوقود أسعار الوقود والدواء ترامب غبة ترامب في أن يصبح البابا ترامب يعد بالعصر الذهبي ترامب يصف إنجازاته بالتاريخية ترامب بعد 100 يوم في الحكم رغبة ترامب في أن يصبح البابا ترامب يريد أن يصبح البابا
فيديو قد يعجبك: