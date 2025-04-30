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ترامب: سنقوم ببناء غواصات وسفن حربية هي الأقوى في العالم

01:38 ص الأربعاء 30 أبريل 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تمكنت منذ بدء دورته الرئاسية من خفض الضرائب لأول مرة في تاريخ أمريكا، مؤكدا أنه سيتم فتح المصانع ومجمعات لتصنيع الأسلحة في الفترة المقبلة، وفقا لما ذكرته الغد.

وحول تسليح الجيش الأمريكي أضاف ترامب: "سنعزز قواتنا الجوية بطائرات مقاتلة هي الأحدث في العالم"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستقوم ببناء غواصات وسفن حربية هي الأقوى في العالم.

واتهم ترامب، في خطابه الذي ألقاه من قاعدة الحرس الوطني بولاية ميشيجان، الذي يتزامن مع مرور 100 يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية، الإدارات السابقة بالتخلي عن أحلام الشعب الأمريكي، إذ اعتبر أن إدارته تقوم بتصحيح ذلك.

وأضاف أن الديمقراطيين يعرقلون جهودنا وعلينا توحيد الصف.

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