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ترامب: فتح المصانع ومجمعات لتصنيع الأسلحة الفترة المقبلة

01:35 ص الأربعاء 30 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإدارات السابقة بالتخلي عن أحلام الشعب الأمريكي، إذ اعتبر أن إدارته تقوم بتصحيح ذلك.

وأضاف في خطابه الذي ألقاه من قاعدة الحرس الوطني بولاية ميشيجان، الذي يتزامن مع مرور 100 يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية، أن الديمقراطيين يعرقلون جهودنا وعلينا توحيد الصف.

وقال إن إدارته تمكنت منذ بدء دورته الرئاسية من خفض الضرائب لأول مرة في تاريخ أمريكا، مؤكدا أنه سيتم فتح المصانع ومجمعات لتصنيع الأسلحة في الفترة المقبلة، وفقا لما ذكرته الغد.

وحول تسليح الجيش الأمريكي قال ترامب: "سنعزز قواتنا الجوية بطائرات مقاتلة هي الأحدث في العالم"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستقوم ببناء غواصات وسفن حربية هي الأقوى في العالم.

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