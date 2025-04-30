إعلان

ترامب: المشكلة الرئيسية في الحدود هي الهجرة غير النظامية والإرهاب

01:31 ص الأربعاء 30 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المشكلة الرئيسية في مسألة الحدود هي الهجرة غير النظامية والإرهاب، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصب الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة مع ترامب لن تكون مكبا للمجرمين.


يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال عبر منصته "تروث سوشيال"، ستسمعون أنباء جيّدة جدّاً عن الشرق الأوسط قريباً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب الهجرة ترامب يصف إنجازاته بالتاريخية ترامب يعد بالعصر الذهبي رغبة ترامب في أن يصبح البابا ترامب بعد 100 يوم في الحكم ترامب يريد أن يصبح البابا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاصفة ترابية "عنيفة" تضرب مصر الأربعاء.. تحذيرات عاجلة وتعطيل للدراسة (تغطية خاصة)