ترامب: المشكلة الرئيسية في الحدود هي الهجرة غير النظامية والإرهاب



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المشكلة الرئيسية في مسألة الحدود هي الهجرة غير النظامية والإرهاب، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصب الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة مع ترامب لن تكون مكبا للمجرمين.



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال عبر منصته "تروث سوشيال"، ستسمعون أنباء جيّدة جدّاً عن الشرق الأوسط قريباً.