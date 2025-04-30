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ترامب: ستسمعون أنباء جيّدة جدّاً عن الشرق الأوسط قريباً

12:14 ص الأربعاء 30 أبريل 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، ستسمعون أنباء جيّدة جدّاً عن الشرق الأوسط قريباً.

وفي السياق ذاته أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن ماركو روبيو وزير الخارجية، يعمل حاليًا بالتنسيق مع كل من إسرائيل وشركاء عرب والاتحاد الأوروبي لوضع أسس تشكيل الحكم في قطاع غزة فيما بعد انتهاء الحرب، لضمان جهود إعادة الإعمار.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع "أكسيوس" أن روبيو يفكر في إلغاء منصب المنسق الأمني الأمريكي الخاص بغزة والضفة الغربية، وهي خطوة قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، بحسب ما نقل الموقع.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشرق الأوسط وزارة الخارجية الأمريكية ماركو روبيو
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