بعد 100 يوم في الحكم.. ترامب يصف إنجازاته بـ"التاريخية" ويعد بالعصر الذهبي

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنجازات إدارته بعد مرور 100 يوم على توليه الحكم بأنها "تاريخية"، مؤكداً أنه يقود الولايات المتحدة نحو ما سماه "العصر الذهبي".

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "لقد حطمنا جميع أرقام الإدارات السابقة، وسنواصل العمل الجاد وتوظيف الوطنيين الأكفأ لقيادة البلاد نحو مستقبل مزدهر".

وجاءت تصريحات ترامب في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي تبايناً في تقييم الأمريكيين لأدائه خلال هذه الفترة، فقد كشف استطلاع أجراه مركز "نورك" للأبحاث لصالح وكالة "أسوشيتد برس" خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل، أن 7 من كل 10 أمريكيين يوافقون على أداء ترامب خلال أول 100 يوم له في البيت الأبيض.