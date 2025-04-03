وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، موضحًا أن قطاع غزة يعاني من حصار طويل الأمد، ما أسفر عن استشهاد العديد من الأشخاص نتيجة الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة.

أعلن ترامب عن سعيه لإيجاد حل للأزمة في غزة، بعد عقود من التوترات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى المحتجزين في القطاع.

وفي سياق آخر أكد ترامب أن رد فعل الأسواق على فرض الرسوم الجمركية كان متوقعًا، وأوضح أن جهود إدارة الكفاءة الحكومية ستستمر حتى بعد مغادرة إيلون ماسك.

وأضاف أن ماسك قد يضطر للرحيل للتركيز على شركاته العديدة، رغم اعترافه به كشخص رائع قام بعمل مذهل في إدارة الكفاءة الحكومية.

وتطرق ترامب إلى موضوع الحرب في أوكرانيا، حيث تحدث عن وجود مبعوث روسي في الولايات المتحدة لإجراء محادثات، مؤكدًا رغبتهم في أن تنتهي الحرب قريبًا.