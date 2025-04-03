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بريطانيا تدين تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن ضم أراض في غزة

10:33 م الخميس 03 أبريل 2025

باربرا وودوارد

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وكالات

قالت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن، إن المملكة المتحدة تدين تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن ضم أراض في غزة.

وأضافت المندوبة البريطانية أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسريًا أو ضم الأراضي لن تؤدي إلا إلى زيادة عدم الاستقرار في المنطقة.

وتابعت أنها تدين أيضًا القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى تسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

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المندوبة البريطانية في مجلس الأمن بريطانيا وزير الدفاع الإسرائيلي ضم أراض في غزة تهجير الفلسطينيين قسريا
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